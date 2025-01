Arts divinatoires, chiromancie, spiritisme… “Faites surtout confiance à Dieu”, demande le Pape

Le pape François a enjoint lors de l'audience générale du 22 janvier ceux qui vont se "faire lire les lignes de la main" à cheminer "sans crainte" avec Jésus.

Dans une audience générale de septembre dernier, le Pape avait déclaré que le diable se cachait derrière la superstition. "Notre monde technologique et sécularisé regorge de magiciens, d’occultisme, de spiritisme, d’astrologues, de vendeurs de sorts et d’amulettes, et malheureusement de véritables sectes sataniques", avait-il déploré. "Le chrétien ne croit pas aux superstitions, comme la magie, les cartes, les horoscopes ou d’autres choses de ce genre", avait encore averti le 266e pape lors d'un Angélus en juillet 2023. Il avait regretté que beaucoup de chrétiens se fassent lire les lignes de la main.

Poursuivant son enseignement, le Pape a souligné combien la Vierge sera bouleversée par l'annonce de cette "maternité unique" et cherchera à la comprendre "au plus profond d'elle-même". "Et c'est là, dans son cœur ouvert et sensible, qu'elle entend l'invitation à faire totalement confiance à Dieu", a-t-il déclaré. S'illuminant "de confiance" en Dieu, la Vierge "s'engage ainsi dans la plus grande mission jamais confiée à une femme, à une créature humaine", a conclu le pape François, donnant Marie en modèle d'écoute et d'accueil de la Parole de Dieu.