"La plus grande ruse du diable est de faire qu’il n’existe pas", a déclaré le pape François lors de l’audience générale du 25 septembre, reprenant à son compte la citation du poète français Charles Baudelaire. Le Saint-Père a ensuite évoqué ses moyens d’actions, témoignant de son influence dans la superstition et la pornographie. "Notre monde technologique et sécularisé regorge de magiciens, d'occultisme, de spiritisme, d'astrologues, de vendeurs de sorts et d'amulettes, et malheureusement de véritables sectes sataniques", a-t-il déploré. Le malin se sert aussi des moyens technologiques pour influencer notamment les jeunes générations, au travers de la pornographie en ligne, où se cache "un marché florissant dans lequel le diable travaille", a-t-il martelé.