Cristina Cuneo, Chicca et Franz Coriasco, amis proches de Chiara Badano, sont aujourd’hui engagés au sein de la Fondation qui porte son nom. Cette organisation s’efforce de préserver la mémoire de la bienheureuse, notamment à travers un site web disponible en trois langues (italien, français et anglais). Ils ont accepté de répondre à quelques questions pour Aleteia sur l'actualité de son témoignage.

Aleteia : En 2025, nous célébrons le 15e anniversaire de la béatification de Chiara Badano et le 35e anniversaire de sa mort. Selon vous, quel est l’aspect le plus marquant de son témoignage ?

Cristina Cuneo : L’histoire de Chiara est extraordinaire, mais vécue dans la normalité. Elle a montré que la sainteté n’est pas un objectif impossible : l’important est de vivre l’Évangile de manière cohérente et concrète dans chaque aspect de sa vie. Certes, on peut demander à certains, comme ce fut le cas pour Chiara, une radicalité "héroïque", mais chacun a son propre chemin et sa propre mesure. Chiara nous rappelle l’universalité du message évangélique et les merveilles qui en découlent lorsqu’on le met en pratique.

Comment sa réputation de sainteté s'est-elle développée au fil des années ? De quelle manière son histoire a-t-elle été partagée ?

Chicca Coriasco : Sa renommée a grandi de manière inattendue et surprenante au fil du temps. Honnêtement, c’est parfois impressionnant de voir combien de personnes, surtout des jeunes, sont attirées par l’exemple de Chiara. Nous ne pouvons pas nous habituer à ce tourbillon constant de témoignages, d'événements et d'invitations qui viennent du monde entier.

Pour Chiara, l’espérance consistait à croire que la construction d’un monde solidaire est possible, même dans les moments les plus durs ou les plus sombres.

Ni Maria Teresa, sa mère, ni la Fondation n'ont jamais pris d’initiative. Nous répondons simplement à ceux qui nous sollicitent. Souvent, on a l'impression que c’est Chiara elle-même qui "tire les ficelles". Notre rôle est de mettre en lumière les merveilles qu'elle continue à accomplir, en restant fidèle à son "style", fait de simplicité, d’actes concrets et d'une économie de mots.

À travers son histoire et son combat contre sa maladie, que représentait l’espérance pour Chiara ?

Cristina Cuneo : Je pense que pour Chiara, l’espérance consistait à croire que la construction d’un monde solidaire est possible, même dans les moments les plus durs ou les plus sombres, comme ceux que le monde traverse en ce moment. Mais pour elle, comme pour tout chrétien, l’espérance n'était pas un cadeau qui tombe du ciel. C'était le fruit d'une lutte quotidienne, d'abord contre son propre égoïsme et la tentation de l'indifférence. Pour elle, il était fondamental de procéder "in cordata" [comme un groupe d'alpinistes liés par la même corde de sécurité, N.D.L.R.], ainsi que l'enseigne sa "mère spirituelle" Chiara Lubich, car l'espérance est plus facile à cultiver lorsqu’elle est vécue ensemble.

Chiara a été choisie comme l’une des marraines des JMJ de Lisbonne en 2023. Quel message adresserait-elle aux jeunes d’aujourd’hui ?

Franz Coriasco : Elle leur dirait peut-être ce qu'elle avait dit à ses amis peu avant de mourir : prendre la suite, comme dans une course de relais olympique. Maintenant, c’est à eux de courir.

Chicca Coriasco : Et elle dirait qu’avec Jésus à leurs côtés, ils peuvent accomplir des choses extraordinaires, encore plus qu’elle. Une course de relais est avant tout un sport, ce qui signifie que les jeunes qui la considèrent aujourd’hui comme un modèle ne peuvent pas s’arrêter à son joli sourire ou à une jolie photo. Ils doivent prendre ce flambeau et le porter plus loin, pour ne pas rester sur place en regardant en arrière. Les jambes qui courent doivent être les leurs, pas celle d’une bienheureuse…

Cristina Cuneo : Chiara Luce rappelait souvent les paroles de Chiara Lubich : nous n'avons qu'une seule vie et cela vaut la peine de bien la vivre.

En 2025, d’autres jeunes seront canonisés, comme le bienheureux Carlo Acutis et le bienheureux Pier Giorgio Frassati. Qu’ont en commun ces jeunes saints ?

Franz Coriasco : Ce qui est beau dans la sainteté, c’est qu’on peut y parvenir de mille manières différentes. Le chemin de Chiara est différent de celui de Carlo ou de Pier Giorgio. Certes, ils ont en commun d’être morts très jeunes, mais s’il est vrai que chaque chrétien est appelé à la sainteté, il est également vrai que pour chacun d’entre nous, Dieu a pensé à un chemin, à un "splendide dessein" qui est merveilleux et différent pour chaque personne. Chaque saint a son propre style, sa propre façon d'être et de vivre. Je crois que ce qui les unit tous, c'est le désir de perfection, d'éternité, et le désir d'absolu qui habite le cœur de chaque être humain, y compris des non-croyants.

Allez-vous organiser des événements particuliers pour ces anniversaires et l’Année Sainte ?

Chicca Coriasco : Les événements resteront les mêmes que les années précédentes, en particulier le jour de sa fête liturgique, le 29 octobre. Dans de nombreuses régions du monde, on se souvient d'elle avec des moments de prière, des veillées, des messes ou des rencontres pour les jeunes. À Sassello, nous célébrons une messe avec l'évêque et le postulateur, accompagnée de la remise des prix annuels de notre fondation. Un événement que, grâce au streaming, nous pouvons partager avec un grand nombre de personnes dans le monde entier.

