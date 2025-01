"Nous avons besoin de nouveaux visages qui nous aident à tourner la page et à apporter une nouvelle lumière dans ces situations blessées et douloureuses", a confié le 17 janvier à l’édition d’Aleteia en anglais le cardinal Pierbattista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem. Interrogé quelques heures avant le cessez-le-feu à Gaza, il partage l’espérance des chrétiens et la nécessité de faire advenir la paix.

L'accord de cessez-le-feu est entré en vigueur ce dimanche 19 janvier à Gaza après avoir été approuvé par le gouvernement israélien. Dans la foulée, le cardinal Pierbattista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, ainsi que le père Francesco Patton, custode de Terre sainte, invitent les pèlerins à revenir sur les lieux saints. Quelques heures avant que le gouvernement israélien ne vote en faveur de l’accord de cessez-le-feu, l’édition en anglais d’Aleteia a pu s’entretenir avec le cardinal Pierbattista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem. "Les chrétiens, comme tout le monde, sont très heureux de la nouvelle du cessez-le-feu. Nous savons qu’il est fragile et qu’il existe encore une certaine opposition. Mais de toute façon, c’est un tournant très important dans cette longue et dramatique guerre, et nous l’attendions depuis longtemps, donc nous sommes tous très heureux", a-t-il déclaré.

Bien que certains aspects de l'accord de cessez-le-feu restent encore inconnus, ce qui est important à l'heure actuelle est la cessation des hostilités militaires, permettant l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza, en particulier la restauration d'un système de santé et la réouverture des écoles. "C’est la deuxième année que les écoles sont fermées", a-t-il déclaré. "On ne peut pas parler d’avenir sans écoles."

S’attaquer aux causes profondes du conflit

Le cardinal a commenté une déclaration publiée la semaine dernière par les évêques de Terre sainte, appelant à un nouvel effort pour s'attaquer aux causes profondes du conflit de longue date entre Israéliens et Palestiniens. "Nous devons trouver un moyen approprié pour que les deux camps [Israéliens et Palestiniens] puissent cohabiter, se faire proches les uns des autres", précise-t-il. "Il est clair qu'après cette guerre, aussi dramatique soit-elle, nous ne pouvons pas revenir à la situation antérieure et continuer à reporter les questions à la racine du conflit israélo-palestinien", a déclaré le cardinal.

De nouveaux dirigeants sont nécessaires en Terre sainte afin d’œuvrer pour une paix durable, a-t-il insisté. "Nous avons besoin de nouveaux visages qui nous aident à tourner la page et à apporter une nouvelle lumière dans ces situations très blessées et douloureuses que sont les relations entre Israéliens et Palestiniens", a ainsi confié le cardinal Pizzaballa. "On ne peut pas avoir une nouvelle vision ou une nouvelle perspective avec les mêmes personnes."

Trouver l’espoir