Cette cathédrale française déjà en partie payante

Si l’entrée dans la plupart des cathédrales en France est entièrement libre, il existe quelques exceptions. La cathédrale Saint-Denis, connue pour abriter la nécropole royale, en est une. Si le chœur et la nef sont accessibles librement, le déambulatoire, les bas-côtés et la crypte sont en accès payant depuis plusieurs décennies.

Les bas-côtés (bras sud et bras nord du transept) de part et d’autre de la nef, ainsi que le chevet avec sa crypte et son déambulatoire sont entièrement intégrés dans l’espace de visite de la nécropole royale. "Cela s’explique par la présence importante de mobilier et des gisants" (statues funéraires. À Saint-Denis, ce sont celles des rois et des reines, ndlr), explique à Aleteia Serge Santos, administrateur de la basilique pour le centre des monuments nationaux (CMN), et chargé de la coordination de l’ensemble des activités du monument. Si la cathédrale est rattachée au diocèse de Saint-Denis, la partie muséale est gérée par le CMN, mais les deux travaillent conjointement. "L’église a comme objet premier l’organisation de la vie liturgique, on ne fait rien sans l’accord du recteur, le cultuel prime sur le culturel", a précisé Serge Santos. De plus, lors de la célébration d’une messe, aucune visite n’est organisée afin de favoriser le respect de la cérémonie et du recueillement.