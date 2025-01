[VIDÉO] Quand sainte Irène vient au secours de saint Sébastien

En 1649, Georges de la Tour réalise un tableau nocturne qui représente saint Sébastien, criblé de flèches et secourut par sainte Irène et ses servantes. Mélina de Courcy relève quatre détails. Regardez bien !

Aujourd’hui, on parle de saint Sébastien… le centurion chrétien. Sébastien est un Centurion romain du IIIe siècle, qui sera exécuté parce qu’il croit en Jésus Christ. Attaché à un arbre, il est criblé de flèches, à bout portant. Sainte Irène et ses servantes le découvrent encore en vie, et lui portent secours. En 1649, Georges de la Tour en fait un tableau nocturne, conservé au Musée du Louvre. Le peintre donne quatre détails pour le comprendre, Regardez bien !