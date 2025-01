La symbolique de l’alliance retrouvée

La découverte de l'alliance de Victoria DeSantis dans les décombres de sa maison ravagée par les flammes lors des incendies d'Eaton, en dit long sur le sacrement du mariage.

Dans une interview accordée à KNBC-TV, la résidente d'Altedena explique qu'elle avait enlevé ses bagues plus tôt dans la journée, car ses mains étaient sèches. Elle les avait laissées près de la porte pour se souvenir de les prendre si elle devait quitter la maison. Cependant, au moment de fuir pour se mettre en sécurité, la première pensée de Victoria a été pour sa fille et son chien. Son alliance et sa bague de fiançailles sont donc restées dans la maison qui a finalement été emportée par l'incendie, selon Good Morning America.