Henri d’Anselme à la conquête des cathédrales d’Outre-Mer… et du monde ?

Après avoir parcouru la quasi-totalité de la métropole pour visiter les cathédrales, Henri d'Anselme se confie à Aleteia sur ses prochains objectifs. Outre-Mer, Corse, Europe, et même un tour du monde, le "héros au sac-à-dos" ne s'interdit aucun rêve, le tout avec un supplément d'âme inchangé.

Insatiable, le jeune homme ne compte pas s'arrêter là : sur les 180 cathédrales de métropole, il lui en reste encore une trentaine à visiter. Un périple qu'il entamera "peut-être à moto, mais c'est encore en cours de réflexion". Viendra le tour de la Corse, et puisqu'impossible n'est pas français, l'Europe, et tant qu'à faire… le monde. "J'ai un nouveau rêve", se livre Henri. "Je voudrais faire une grande enquête sur la fécondité du style dit "français" qu'on a appelé plus tard "gothique". Le style gothique est vraiment né en France et a rayonné dans le monde entier, repris dans des centaines de pays. J'aimerais découvrir et faire découvrir à ceux qui me suivent tous les édifices héritiers de ce "soft power" architectural français à travers le monde", poursuit Henri.