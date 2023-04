Henri fait un tour de France… des cathédrales !

Henri, 24 ans, a décidé d'entamer à partir du 27 mars un grand tour à pied des cathédrales de France et de partager son itinéraire sur les réseaux sociaux. Le but : faire découvrir ces joyaux du patrimoine au plus grand nombre.

Faire un tour des cathédrales de France à pied, c’est le défi un peu fou que s’est lancé Henri, 24 ans, diplômé en philosophie à l’IPC et titulaire d’un master de management. Le jeune homme a décidé de profiter de son temps libre dès la fin du mois de mars pour entamer un road trip hors du commun. « C’est avant tout une démarche personnelle et même spirituelle », explique Henri à Aleteia. « J’ai toujours eu le goût de la marche, et l’associer aux cathédrales, c’est en quelque sorte réaliser un grand pèlerinage », poursuit-il.