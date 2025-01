Alors qu'il vient d'annoncer ce 17 janvier qu'il compte se lancer dans la campagne présidentielle en 2027, David Lisnard, maire de Cannes (LR) et président de l'Association des maires de France, s'est confié longuement sur sa foi à nos confrères du journal "Le Point".

C’est ainsi que David Lisnard confie avoir eu "des hauts et des bas" avec la religion catholique, mais qu’aujourd’hui il va régulièrement à la messe, tout comme sa mère qui est pratiquante, sans être "cul béni". Élevé uniquement à l’école publique, il dit néanmoins avoir suivi le catéchisme et fait sa communion et sa confirmation. De cette éducation dans la tradition catholique, il a une conviction, c'est que "le christianisme fait partie de notre patrimoine commun depuis Clovis". Et pour cela, sans exclure l’héritage républicain qui a également construit la France, David Lisnard souligne que "l'universalisme républicain qui doit tous nous rassembler se situe dans la lignée de la parole de Jésus", rappelant que la notion de dignité humaine et d'universalisme viennent de cet héritage chrétien, même si "cela risque de faire mal aux bouffeurs de curés". C’est pourquoi, il poursuit que les racines chrétiennes de l'Europe sont indéniables, mais qu’elles ont été nourries par l'apport d'autres cultures. Un peu plus loin dans l’entretien, le maire de Cannes confie encore combien il aime parcourir la France et voir "les fruits qu'a donnés cet arbre qui plonge ses racines dans le christianisme", comme les clochers dans chaque village. "Nos valeurs universelles, la capacité d'acceptation de l'autre, tout cela nous vient essentiellement du christianisme, ne l'oublions pas", ajoute-t-il encore.