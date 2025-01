Au Nord-Kivu, un Noël difficile et angoissant

Chaque jour, "nous entendons parler de personnes en fuite et de femmes et d’enfants maltraités", poursuit-il. Un état d’anxiété constant qui ne s’est même pas arrêté pour Noël, une période traditionnellement respectée comme un temps de paix : "Noël est normalement une période de tranquillité, de paix, de joie et de fraternité, de réunion familiale, mais pour ces personnes, ce fut une période très difficile, une période d’angoisse, car elles ne savaient où rester, où fuir, et elles avaient peur à cause du manque de volonté politique de changer la situation", assure plus loin le missionnaire. "Le problème ne vient pas du peuple, mais du Rwanda qui continue à vouloir massacrer la population congolaise, à s’emparer des terres et à voler les richesses naturelles du pays." Pour mémoire, on estime qu’environ 1,7 million de personnes sont déplacées dans le Nord-Kivu, et plus de sept millions dans l’ensemble du pays en raison des conflits armés.