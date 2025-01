La CEF indique que ce signalement a été fait "pour non-dénonciation de viols et agressions sexuelles sur personnes vulnérables et mineurs", et souhaite que le parquet puisse enquêter avec "des moyens d’investigations" qu'Emmaüs n’a pas, rappelant également que toutes les archives de l’Église et de l’association ont été ouvertes et sont mises à disposition. Mgr de Moulins Beaufort réaffirme son soutien aux victimes et leur fait part de "sa peine immense et sa proximité". Il les invite à ne pas hésiter à se manifester, affichant sa volonté d’aller "jusqu’au bout de la vérité".