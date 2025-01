Un jour de l'année 1993, alors que Jorge Mario Bergoglio a désormais près de 57 ans et qu'il est devenu, depuis 1992, évêque auxiliaire de Buenos Aires, il reçoit un coup de téléphone. « C'était la Porota qui voulait me parler ». L'évêque est surpris, il n'a plus entendu parler d'elle depuis son enfance. "Hé, tu te souviens de moi ? J'ai appris qu'on t'avait fait évêque, je veux te voir !", lui demande cette femme très loquace, pareille, selon les mots du pontife, à « un véritable fleuve en crue ». Le Pape accepte et reçoit la Porota à l'évêché. La femme lui raconte sa vie : "Tu sais, j'ai été prostituée partout, même aux États-Unis […] J'ai gagné de l'argent, et puis je suis tombée amoureuse d'un homme plus âgé, il a été mon amant. Quand il est mort, j'ai changé de vie." Bénéficiant désormais d'une pension, la femme raconte à Mgr Bergoglio son nouveau métier : elle donne le bain à des personnes âgées "qui n'ont personne pour s'occuper d'eux" dans leur maison de retraite.