Ainsi, à la ligne "quelle est l'activité de l'établissement ?", le recenseur a écrit : "Sanctification des personnes". Rien que ça ! "On peut dire qu'il y a du boulot", s'amuse un commentaire sur Facebook, alors qu'un autre assure qu'avec une telle activité, "la retraite, c'est pas avant 90 ans". Pour autant, si elle est amusante, cette qualification n'en est pas moins vraie : l'évêque est chargé de l'évangélisation de son diocèse, ainsi que de la vie sacramentelle de ses brebis dont il est le gardien. Si la nomenclature administrative française ne répond pas à cette forte demande, celle du droit canon, oui. Il existe une véritable fonction de sanctification prévue par le code de droit canonique : "La fonction de sanctification est exercée avant tout par les Évêques qui sont les grands prêtres, les principaux dispensateurs des mystères de Dieu et, dans l'Église qui leur est confiée, les modérateurs, les promoteurs et les gardiens de toute la vie liturgique." (Can. 835 - § 1).