La moquerie, nouveau sport national ?

L’avènement des réseaux sociaux a dénaturé la définition même de la moquerie, en n’en gardant que le mauvais côté, et en l’aggravant. La moquerie consiste à tourner quelqu’un en ridicule. Mais la moquerie est supportable - si l’on est capable d’un peu d’autodérision - à condition qu’elle soit limitée dans le temps et provenant d’un auteur connu. Or les réseaux outrepassent allègrement ces limites. Et il ne s’agit plus de moquerie. Car lorsqu’elle dure, tout au long de la journée et même sur plusieurs jours, la moquerie devient harcèlement. Et lorsque son auteur s’avère être une foule immense de parfaits inconnus, cela devient de la méchanceté. "On ne rit point du ridicule des gens qu'on ne connaît point ; voilà pourquoi M. de Mazarin disait qu'il ne se moquait jamais que de ses parents et de ses amis", écrit Voltaire dans sa lettre à Madame du Deffand (19 février 1766). C’est ô combien vrai. Il faut être sûr de l’affection du moqueur pour ne pas prendre (trop) ombrage de ses railleries.