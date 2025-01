Un peu plus d'un mois après sa réouverture, Notre-Dame de Paris a déjà accueilli plus de 800.000 visiteurs. D'après le diocèse de Paris, entre 30.000 et 35.000 personnes entrent dans la cathédrale chaque jour. Avec une capacité maximum de 2.700 personnes à l'intérieur les files d'attente s'étirent parfois, sans pour autant contrarier la patience des visiteurs et des pèlerins venus s'émerveiller ou prier. Avec une moyenne de 35 visiteurs par minute, Notre-Dame de Paris devrait atteindre le cap du million de visiteurs d'ici quelques jours. Pour entrer à Notre-Dame de Paris sans attendre des heures, petit conseil : s'y rendre tôt le matin !