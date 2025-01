Le charme des commémorations nationales

Consulter le site des commémorations nationales n’est en tout cas pas sans richesses. La liste est une promenade à travers l’Histoire, une sorte de discours de Panthéon minimaliste, sans la pénible grandiloquence républicaine. On y savoure le charme inhérent aux proximités inattendues, comme cette année 1925 qui vit naître Michel Piccoli, Jean d’Ormesson et Louison Bobet. Cela peut prendre aussi des allures de discret passage de flambeau ; en cette même année 1925 mourait Érik Satie et naissait Pierre Boulez. Dans cet émouvant pêle-mêle, proche des "Je me souviens" de Georges Pérec, se côtoient de grands hommes demeurés tels aux yeux de tous et d’anciennes gloires désormais uniquement connues des spécialistes : les cent cinquante ans de la naissance du mathématicien Henri Lebesgue susciteront sans doute moins d’articles que les cinquante ans de la mort de Joséphine Baker.