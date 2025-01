Cette visite de l’hôpital a fait de nombreux heureux, à commencer par l’établissement lui-même qui a annoncé que Kate et William sont désormais parrains conjoints du Royal Marsden NHS Foundation Trust. "Nous sommes incroyablement chanceux de recevoir ce patronage royal, a déclaré au Sun Cally Palmer, directrice générale du Royal Marsden NHS Foundation Trust. C’est une source d’inspiration pour le personnel et les patients. Et cela nous permet de mettre en lumière le travail exceptionnel que notre équipe accomplit chaque jour pour les malades et leur famille." Ce n’est sûrement pas Kate Middleton, qui vient de fêter ses 43 ans, qui dira le contraire.