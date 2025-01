Au Soudan, la lutte pour le pouvoir qui a lieu entre l’armée soudanaise et les Rapid Support Forces depuis avril 2023 a engendré une grande violence et des mouvements de population sans précédent, avec plus de la moitié des Soudanais déplacés. Les églises sont régulièrement bombardées : près de 150 églises ont été endommagées depuis le début de la guerre, rapporte ainsi l'ONG Portes Ouvertes. Le 3 novembre 2023 , le bâtiment des salésiennes de Don Bosco

à Khartoum avait par exemple été bombardé, blessant deux religieuses et tuant six enfants. Les missionnaires sont contraints de fuir le pays, et les chrétiens qui restent, abandonnés à leur sort, sont régulièrement pris à partie par les milices et groupes islamistes qui pullulent dans le chaos.