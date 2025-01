Vendée Globe : perles de vie de skippers au fil de l’eau

Mais la mer c’est aussi l’expérience du dépouillement entier. Du dépouillement tout entier. "Il y a une chose que la mer distille à l’âme de manière immuable, c’est son implacable authenticité", partageait encore à Noël Benjamin Ferré. "En mer on ne peut ni tricher, ni mentir. La mer vous attire vers la plus pure authenticité du cœur, avec ce qu’il héberge de plus exaltant et délicieux, et ce qu’il camoufle de plus abject et détestable." D’autres navigateurs comme Violette Dorange, 23 ans, la plus jeune participante du Vendée Globe, ont préféré les courtes vidéos et stories pour partager quelques tranches de vie à bord de son navire. Chacun à leur manière et avec leur style permet à des centaines de milliers d’internautes de toucher du doigt ce à quoi peut ressembler la vie lors du Vendée Globe, incroyable tour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance. Des femmes et des hommes de la trempe de celles et ceux à qui Lamartine pensait peut-être en écrivant : "Il n’y a pas d’homme plus complet que celui qui a beaucoup voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie."