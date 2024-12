Au-delà de la performance sportive, cette course est aussi une aventure humaine. La solitude en mer, les conditions météorologiques extrêmes et les risques inhérents à une course autour du monde demandent un mental d'acier. Un mental que semble posséder la jeune skippeuse. "Même après 24 jours, je ne me sens ni seule ni ennuyée, affirmait-elle le 4 décembre à la Classe IMOCA, alors qu’elle surfait au portant à 420 milles à l’ouest du Cap de Bonne-Espérance. Chaque jour est vraiment différent. Ces derniers jours, il y a eu beaucoup de manœuvres à faire. Je reste occupée en analysant la météo, en réglant les voiles, en dormant et en mangeant. J’ai plein de choses à faire : je lis, j’écoute de la musique et des podcasts, et j'écris dans un journal. Je pense que j'ai un bon rythme et je me sens bien sur mon bateau, ce qui est le plus important. Je suis vraiment heureuse d'être ici – c'est trop cool." Son aventure est suivie par plus de 400 000 followers sur son compte Instagram où Violette poste régulièrement des nouvelles sur son avancée.