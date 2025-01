Bruno mérite une médaille !

Un simple "instrument du Seigneur", c’est comme cela que Bruno Lobo s’est défini lorsqu’on lui parle de cet acte héroïque. Un geste courageux qu’il refuse de s’attribuer. "Ce jour là, Dieu m’a utilisé comme instrument pour sauver cette jeune femme, honneur et gloire à lui", a-t-il partagé le 12 janvier sur son compte Instagram, ajoutant qu’il "était là au bon endroit et au bon moment". Bruno Lobo et l’adolescente ont eu l’occasion de se revoir le 13 janvier. Le jeune héros a également reçu le même jour une médaille du corps militaire du Maranhão pour son acte. Quand la providence s’invite et vient frapper le quotidien, ce qui devait être pour le jeune athlète une simple journée d’entraînement ne risque pas d’être oubliée !