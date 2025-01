Les films recommandés par le Vatican : “Au revoir les enfants”

Celui qui est le cœur discret du récit, qui en a inspiré l’histoire, c’est le père Jean. Sa présence reste limitée à l’écran, mais au fur et à mesure de ses apparitions, Julien comprend ce que ce prêtre est en train d’accomplir. Malgré les passages romancés et les différents personnages inventés par le long-métrage, le père Jean, et tout ce qu’il accomplit pour protéger des enfants juifs de la déportation, est bien tiré de la réalité et de la véritable histoire du père Jacques de Jésus, apportant à Au revoir les enfants une dimension supérieure. En plus de ces actes de bravoure dissimulés, il apparaît dans le long-métrage comme un prêtre ne faisant pas de concession, toujours fidèle à la Parole en toutes circonstances. Lors d’une homélie, il n’hésite pas, face à une assemblée essentiellement bourgeoise, à dénoncer les richesses superficielles en citant l'épître de Saint Jacques (Jc 5, 1-2), et à alerter sur le manque de charité, et ce même envers nos bourreaux. Le film garde, par de courtes scènes, notre esprit alerte, dans notre rapport au monde et dans notre rapport à notre prochain. Le véritable père Jacques de Jésus, arrêté et déporté le 15 janvier 1944, continua de célébrer l’Eucharistie et de donner le sacrement de réconciliation dans le camp où il était enfermé. Résistant, ne laissant jamais la guerre avoir de prise.