La basilique Saint-Aubin de Rennes vandalisée

Cette profanation s'inscrit dans une liste interminable d'atteintes aux lieux de cultes catholiques, cibles faciles souvent laissées sans surveillance. Un peu moins de 1.000 actes antichrétiens ont été recensés en 2023, selon un chiffre confirmé par Camille Chaize, porte-parole du ministère de l’Intérieur, auprès de RCF en mars 2024, qui assurait : "À 90%, ce sont des atteintes contre les biens comme des cimetières ou des églises". Un rapport de 2022 sur les actes antireligieux en France, écrit par les députés Isabelle Florennes et Ludovic Mendès pointait "un plateau inquiétant d’actes antireligieux et une intensification de la violence". "Faute d’identification des auteurs pour une part non négligeable des faits, il est très difficile d’établir de manière complète les profils, soulignaient-ils. Les affaires élucidées montrent des profils islamistes, d’ultradroite, d’ultragauche et satanistes, en plus des déséquilibrés et des mineurs qui sont probablement surreprésentés, étant a priori plus faciles à repérer", fait encore valoir le rapport.