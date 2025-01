Précisons un peu. La place du roman (fiction en anglais) est assurément mineure dans l’œuvre de Wiseman (Fabiola), comme dans celle de Newman (Callista). C’est pareil chez Belloc et même Chesterton (en dépit du succès de son prêtre-détective, le Père Brown). Tolkien s’illustre dans un genre à part, non "réaliste", appelé fantasy (Bilbo le Hobbit, 1937 ; Le Seigneur des Anneaux, 1955). Les suivants sont des romanciers dans le style de Jane Austen, Charles Dickens ou George Orwell. Waugh devient célèbre avec Grandeur et Décadence (1928) et Greene avec Le Rocher de Brighton (1938) et La Puissance et la Gloire (1940) : ce sont des fables qui s’avèrent plus spirituelles que morales. Et la violence dans laquelle enferme tout système totalitaire se découvre dans L’Orange mécanique (1962) de Burgess et dans Le Bel Âge de Miss Jean Brodie de Muriel Spark (1961, une version féminine et anticipée du film Le Cercle des poètes disparus, sorti en 1989).