Yvonne-Aimée de Malestroit : aimer n’a rien de niais

À neuf ans, déjà, le lendemain de sa première communion, elle écrit au Christ ces mots : "Ô Jésus, je me donne à toi entièrement et pour toujours. […] Je ne vivrai que pour toi je travaillerai en silence – et si tu veux je souffrirai beaucoup – en silence." À neuf ans. Avec son sang. Liant charité et martyre, par amour de Dieu et des autres. Qui peut voir quelconque niaiserie dans cette vive conscience de l’appel des pauvres ? À Malestroit, ces derniers seront les "maîtres" comme disait saint Vincent de Paul. Avec une énergie et un pragmatisme rare, ce qui rappelle que la grâce se sert de la nature humaine pour agir, elle transforme son couvent, rénove bâtiments et règle de vie, fonde de nouvelles maisons.