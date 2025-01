Le premier Jubilé est lié à saint François d'Assise et est très différent du Jubilé biblique de l'Ancien Testament. Ce Jubilé est connu sous le nom de Jubilé de la Portioncule. En 1209, saint François d'Assise demande au pape Innocent III de lui accorder une indulgence plénière (pardon total des péchés). Tous les fidèles sont ainsi invités à visiter une petite chapelle dans un lieu appelé Portioncule, près d'Assise, où lui et ses disciples ont vécu et prié. La chapelle était une ancienne église dédiée à la Vierge Marie, que saint François, avec ses frères, a restaurée et a placée au cœur de son action.