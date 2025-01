Les mots ont-ils un double sens dans l’Église ?

Je ne remets absolument pas en cause les faits, s’agissant de telle affaire ou de tel diocèse, n’ayant pas les tenants et aboutissants pour porter le moindre avis autorisé. Je m’interroge juste sur les mots utilisés qui ne trompent personne et mettent un voile de méfiance. À l’issue du triste épisode de l’enquête de la Ciase sur les abus sexuels dans l’Église, on n’a entendu : "Plus jamais de langue de bois et la transparence !", on a espéré une libération de la parole en parlant vrai, en commentant les faits, en assumant les décisions. Qu’en est-il ? D’aucuns peuvent dire qu’il s’agit d’un langage usité dans l’Église. Peut-être mais reconnaissons que cela la dessert et cache sa maternité universelle.