Hayden, qui était l'infirmière de Dalton, ne masque pas sa fierté de former son ancien patient rétabli. "Ce fut une expérience enrichissante de pouvoir l'orienter en tant qu'infirmier dans notre service après l'avoir vu au plus bas et de pouvoir lui apprendre les ficelles du métier et le pousser à avancer", témoigne Hayden dans un article de l'hôpital Riley. "Il interagit bien avec les patients. Il peut vraiment s’identifier à eux. Venir dans notre service et prendre soin d’une population aussi vulnérable avec son histoire est incroyable." De son côté, Dalton ne cache pas sa joie d'exercer son métier auprès de ceux dont il a été si proche par sa condition : "Je veux utiliser mon expérience pour faire le bien."