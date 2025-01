La galette des rois trouve comme d'autres "coutumes" chrétiennes son origine chez les païens. Dans l'antiquité romaine, on célébrait ainsi la phase ascendante de la lumière qui voit le renouveau de la vie et de la nature, en désignant un roi d’un jour grâce à une fève glissée dans un gâteau, symbole de chance et de prospérité. En France, la galette des rois est associée à la fête de l'Épiphanie depuis le XIIIe siècle. L'Église catholique célèbre en effet l’arrivée des Rois mages à la crèche le 6 janvier, et la galette est devenue le symbole des présents offerts à l'enfant-roi. En 1795, peu après la Terreur, la Convention ne l'entendit pas de cette oreille. Pour supprimer toute référence à Dieu et au roi et convenir au narratif révolutionnaire, elle voulut interdire la galette traditionnelle pour la remplacer par une "galette de l’Égalité", mais devant la levée de boucliers que suscita cette proposition du député de la Seine Pierre-Louis Manuel, ce fut peine perdue et la galette des rois demeura la reine des cœurs.