Sœur Samia, l’ange gardien des personnes handicapées de Homs

Alors que la Syrie traverse aujourd'hui de profonds bouleversements, les chrétiens continuent à œuvrer malgré les doutes et les incertitudes sur l'avenir d'un pays en pleine mutation. L'exemple le plus parlant est sans doute celui de la Sœur Samia, religieuse maronite syrienne de 44 ans, qui appartient à la communauté des Saints cœurs de Jésus et Marie. Elle a crée en 2006 le premier centre d'accueil de personnes handicapées à Homs, le Sénevé, où elle accueille aujourd’hui encore 125 personnes porteuses de handicap mental, âgées entre 3 et 30 ans, qui viennent cinq jours par semaine se former et rompre leur solitude.