Lire tout l’Évangile (ou presque) en un an

Certes, cette lecture est segmentée, saute certains passages pour les réserver aux fêtes et solennités, mais elle permet aux fidèles de pouvoir contempler la vie de Jésus. Cela ne remplace pas la lecture personnelle et domestique, qui donne la possibilité de lire les notes de la Bible, de s’arrêter sur un verset pour prier, d’avoir une vision d’ensemble, mais cela représente une réforme importante souhaitée par les Pères du concile de Vatican II. Un souci des Écritures également perceptible dans la lecture qui précède, chaque jour, le psaume et l’évangile. Cette fois-ci, pour avoir un panorama le plus large possible, le lectionnaire suit un cycle de deux ans (années paires et années impaires) qui alterne entre livres de l’Ancien et du Nouveau testament. De sorte que la Bible est (presque) intégralement présente dans la liturgie.