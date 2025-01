L’Église a-t-elle peur du surnaturel ?

En affirmant cela, et en étant circonspecte sur les phénomènes surnaturels, la hiérarchie catholique essaye à vrai dire de tenir deux exigences liées à sa nature, rappelée pour commencer. L’Église a la magnifique mission, surtout dans un monde matérialiste, de dire à temps et à contretemps que l’Invisible est une réalité bien plus réelle et bien plus nécessaire que le visible. Mais en proclamant l’Incarnation du Verbe, la foi rappelle aussi que le monde tel qu’il va, ou pas, est aimé de Dieu, qui a choisi de se révéler à tous. Souvent par le biais fort paradoxal de pécheurs, et de faiblesse matière première de l’Église. Les phénomènes surnaturels sont au cœur de cette tension, qui ne doit pas extraire le chrétien de la nature, mais lui permettre d’accueillir la grâce à travers elle.