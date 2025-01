Ils sont devenus enfants de Dieu dans la chapelle Sixtine

Ils sont 21 nourrissons à être devenus enfants de Dieu ce dimanche 12 janvier, date emblématique pour recevoir le sacrement du baptême puisque l'Église fête aujourd'hui le baptême du Christ dans le Jourdain. C'est le pape François lui-même qui a donné le sacrement à ces 21 enfants d'employés du Vatican, désormais fils de Dieu. Et ce dans un cadre des plus somptueux puisque les baptêmes ont eu lieu dans la chapelle Sixtine, chef-d'œuvre de la Renaissance par ses fresques aux couleurs spectaculaires. Sans prononcer d'homélie, le pape François a invité à toujours prendre le plus grand soin des enfants, dans leurs besoins les plus élémentaires mais aussi spirituels. "Nous devons les servir avec le sacrement, avec des prières", a expliqué François. "Aujourd’hui, chacun de vous, les parents, et l’Église elle-même, font le plus grand, le plus beau des cadeaux : le cadeau de la foi aux enfants", a-il insisté, demandant au Seigneur que les enfants "grandissent dans la foi, une vraie humanité, dans la joie de la famille". La tradition du baptême des enfants d’employés du Vatican par le Pape a été instaurée par saint Jean Paul II en 1981, et la célébration se tient à la chapelle Sixtine depuis 1983.