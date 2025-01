Cette autre date d’anniversaire que chaque catholique devrait célébrer

Il y a bien-sûr la date d'anniversaire à laquelle chacun fête son arrivée au monde : entourés de famille, d'amis et de proches, les anniversaires sont une occasion de retrouvailles, de partage et de joie. Mais les chrétiens naissent deux fois ! C'est ce qu'a rappelé le pape François ce dimanche 12 janvier alors que l'Église commémore le baptême du Christ : "L’Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel : 'Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie.'", dit ainsi l'évangile selon saint Luc (Lc 3, 15-16). "La fête d’aujourd’hui nous fait contempler le visage et la voix de Dieu, qui se manifestent dans l’humanité de Jésus", a expliqué François lors de sa méditation après l'Angélus.