“On survit à peine” : l’appel désespéré d’un évêque d’Haïti

"C’est comme si on était en train de nous noyer. On survit à peine. Les choses deviennent de plus en plus difficiles, et nous ne savons pas ce qui va se passer", témoigne ainsi l'évêque, qui déplore une situation tellement dramatique que tout espoir semble hors de portée. "La vérité est que nous avons l’impression que les gens se sentent très perdus. Ils ne sont pas seulement pauvres, ils vivent maintenant dans la misère. Cela affecte l’ensemble du pays. Le désespoir est à son comble et, dans ce cas, tout peut arriver."