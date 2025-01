Le général Joseph Aoun, nouveau président du Liban

Le nouveau président libanais a déclaré son élection marquait le début d'une "nouvelle ère" de l'histoire du pays, s'engageant à mener des réformes et assurant que l'État aurait le "monopole des armes". Il a annoncé qu'il s'"emploierait à consacrer le droit de l'État à avoir le monopole des armes", après une guerre dévastatrice entre le mouvement islamiste Hezbollah pro-iranien, lourdement armé, et Israël. Il s'est engagé à des consultations rapides pour nommer un Premier ministre qui devra obtenir la confiance de la communauté internationale et mettre en œuvre des réformes urgentes, destinées à relancer l'économie et à reconstruire les zones dévastées dans le sud. s'est aussi engagé à respecter la trêve avec Israël après un accord de cessez-le-feu fin novembre.