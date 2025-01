8 octobre 1871, dans le Wisconsin. Comme à leur habitude, les habitants de Peshtigo allument de petits foyers afin de défricher des terres, en vue d'y pratiquer l'élevage, l'agriculture, ou encore d'y construire de nouvelles voies de chemin de fer. Mais la nature en décide autrement. L'année 1871 a été très sèche, avec peu de pluie durant l'été. Les marécages se sont asséchés, la terre a soif, et une dépression atmosphérique engendre des vents trop forts venus du sud-ouest. L'incendie déclenché en forêt se répand à la vitesse d'une tornade, atteignant bientôt la ville de Peshtigo. Ses habitants meurent tous, brûlés vifs. Alors que le feu se déplace à une vitesse fulgurante, il menace de consumer une petite chapelle dédiée à Notre-Dame du Bon Secours. Elle a été construite en pleine forêt, à Champion, sur le lieu où Adèle Brise, quelques années plus tôt, avait reçu des apparitions de la Vierge Marie, les seules à ce jour reconnues par l'Église catholique aux États-Unis. Âgée de 24 ans, cette immigrée belge avait obéi à la Vierge qui lui demandait d'enseigner la foi et le catéchisme : "Rassemblez les enfants de ce pays sauvage et enseignez-leur ce qu'ils doivent savoir pour le salut. (...) Enseignez-leur le catéchisme, comment faire le signe de la croix et comment recevoir les sacrements ; c'est ce que je désire que vous fassiez. Allez et ne craignez rien, je vous aiderai." Après la chapelle, Adèle avait fait construire une petite école.