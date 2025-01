“Y a-t-il des catholiques dans la salle ?”

Faut-il être chrétien pour entrer dans l’univers du Soulier de satin ? La question fut posée à Claudel lui-même par Jean Amrouche, au cours des précieux entretiens radiophoniques de 1951, devenus un livre sous le titre de Mémoires improvisés. Dans un premier temps, Claudel semble répondre par une boutade : nul besoin d’être chrétien, affirme-t-il, mais il est nécessaire d’être claudélien. Une comparaison avec l’épopée précise ensuite sa pensée : "Pas plus que pour entrer dans Homère, il n’y a besoin de croire aux différents dieux et aux différents pouvoirs surnaturels qu’il fait marcher sur la scène, mais il faut au moins avoir un certain sens du surnaturel, un certain sens des grandeurs morales, des grandeurs providentielles qui se mêlent continuellement aux affaires humaines." C’est ce sens du surnaturel qui peut faire défaut, ajoute-t-il, à des esprits pourtant distingués. Et de citer Paul Valéry qui demandait s’il pouvait y avoir quelque chose de plus ennuyeux que L’Iliade. Ce à quoi Gide, frappé à cette période-là de la même cécité surnaturelle, répondit : "Oui, il y a La chanson de Roland !"