Maillezais, Ratiatium, Entrevaux… ces diocèses français disparus

D’autres diocèses, bien qu’ils n’existent plus, ont été attachés au nom du diocèse en faveur duquel ils ont été supprimés. Le cas est très fréquent, de Elne, associé à Perpignan, à Riez et Sisteron associés avec Digne en passant par Bazas avec Bordeaux, Chalon et Mâcon avec Autun, Couserans et Mirepoix avec Pamiers, ou encore Boulogne et Saint-Omer avec Arras. Plus du quart des sièges français possède ainsi, en plus du titre de la ville où se trouve sa cathédrale, les titres des anciens territoires diocésains sur lesquels il a juridiction. Un cas unique, cependant, avec les trois diocèses de Chambéry, Maurienne et Tarentaise, qui sont bien trois diocèses différents mais avec un seul et même évêque à leur tête depuis 1966.