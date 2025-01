Les points chauds de la diplomatie vaticane en 2025

Mais depuis 2010, beaucoup de choses ont changé. L’islamisme est plus virulent, avec des pays frontaliers de la Côte d’Ivoire qui ont connu des renversements politiques et des attaques régulières. Dans le golfe de Guinée, les narcotrafiquants font désormais la loi, accroissent la corruption et contrôlent des réseaux de plus en plus violents. Prise en tenaille entre l’islamisme et la drogue, fracturée entre de multiples ethnies, sans réelle unité nationale, la Côte d’Ivoire peut-elle tenir une présidentielle apaisée ou va-t-elle basculer dans un nouveau cycle de violence ? Autre changement majeur depuis 2010 : la présence de l’armée française a considérablement fondu. Par manque d’hommes, il ne sera plus possible d’organiser le rapatriement des expatriés français, ni de séparer les belligérants. Tous ces éléments font craindre le pire. Le clergé et les évêques ivoiriens seront en première ligne d’un pays qui inquiète.