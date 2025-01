Remportant quatre Oscars, dont celui du Meilleur Film, Les Chariots de feu réunit cette année-là critique et public, et devient ainsi le septième plus grand succès de l’année 1981 au box-office mondial. La défense de la foi et le dépassement de soi que met en jeu le récit résonneront vraisemblablement en beaucoup de spectateurs. Pour les deux personnages, respectueux adversaires, une ligne de conduite commune se dessine : se dépasser, pour représenter son pays, pour s’accomplir et pour employer les dons que Dieu semble avoir déposés en eux. Le personnage d’Eric fait régulièrement face à cette question : courir et remporter des courses, est-ce toujours pour user des capacités que le Seigneur nous a données et ainsi lui rendre gloire, ou n’est-ce pas la recherche d’une vaine gloire qui ne fera que passer ? Notre foi peut parfois être mise à rude épreuve, face aux événements de notre vie ou face au regard du monde. L’objectif porté par le film : persévérer et poursuivre l’effort, pour une gloire supérieure. Le long-métrage résonne dans son déroulement scénaristique avec ces versets tirés de la lettre de Saint Paul aux Philippiens : "Je n’ai pas atteint la perfection, mais je poursuis ma course [...] Une seule chose compte : oubliant ce qui est en arrière, et lancé vers l’avant, je cours vers le but en vue de prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus" (Ph 3, 12-14). Se dépasser semble être la seule voie pour Eric et Harold, la seule qu’ils veulent choisir pour mener leur vie. Le témoignage de ce qu’ils incarnent au travers du sport et de leur choix de vie apparaît alors tout aussi important que le témoignage par les mots.