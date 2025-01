Ce sont cependant là des créations quasiment artistiques, donc guère reproductibles par n’importe qui au quotidien. Elles sont tout de même révélatrices d’une irrésistible propension à un dépassement des astreintes concrètes et immédiates, que le discours réfléchi mettrait du temps à intégrer dans un cadre interprétatif plus vaste et plus complexe. La transgression peut se faire vers le haut, en défiant Dieu et l’ordre qu’il cautionne présumément sur terre. Elle peut (plus exceptionnellement) emmener dans le vide de l’absurde qui permet, comme avec Ubu, Prunelle et Haddock, le soulagement provisoire du sourire. Elle peut enfin orienter vers le bas. En ce dernier cas, l’obsession des excréments et d’une sexualité sans amour ni fécondité révèle à quel point ce qui irrite non seulement est tenu pour vil et souillé, mais encore contamine et embourbe jusqu’à celui qui — en vain — se plaint et se révolte.