Et si vous accordiez vos résolutions avec l’événement le plus important de l’année ?

Avant le début du Jubilé 2025, le pape François a publié la Bulle d’indiction intitulée Spes non confundit. Ce document, en plus d'établir comment le Jubilé sera célébré dans l'Église, propose une catéchèse du Saint-Père sur l'Espérance, thème de l'Année Sainte. En outre, le Pape a annoncé qu'en 2025, ses catéchèses du mercredi seront consacrées à la vie de Jésus, à la lumière de l'espérance. Ce nouveau cycle s'appelle "Jésus Christ, notre espérance" et est disponible sur le site du Vatican et dans les actualités d’Aleteia.