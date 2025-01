Il y a donc une combinatoire de la communion, dont il est difficile de tirer des certitudes. Car, comme n’ont cessé de le rappeler les historiens de la pratique religieuse (Gérard Cholvy et Yves-Marie Hilaire à la suite de Gabriel Le Bras et du chanoine Fernand Boulard), il est difficile d’inférer des croyances à partir des pratiques. Malgré tout, on peut exploiter les éléments qui catégorisent grossièrement les fidèles (âge, composition familiale, catégorie sociale…). On constate alors que les fidèles communiant dans la bouche ont majoritairement moins de 60 ans. Si on estime que leur pratique religieuse est demeurée constante depuis leur enfance, leur socialisation religieuse s’est donc consolidée à la fin des années 1970 et après, lorsque la recomposition du catholicisme français selon l’interprétation néo-intransigeante de Vatican Ⅱ par Jean Paul Ⅱ s’imposait peu à peu — notamment par vidange et non reproduction familiale des catholiques transigeants.