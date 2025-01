Notre-Dame de Paris a la cote : alors que 2024 est derrière nous, sa réouverture figure dans le top 5 des événements ayant le plus marqué les Français, révèle un sondage Ipsos pour La Tribune et Talan. Réalisé auprès de 1.000 personnes, ce sondage montre que 27% des Français considèrent la réouverture de Notre-Dame de Paris comme l'événement majeur de 2024. Juste avant, le classement donne en quatrième position les inondations qui ont touché aussi bien la France que l'Espagne (29%), et la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron en juin (37%) au coude-à-coude avec l'élection de Donald Trump à la présidence américaine (38%). Ce sont les Jeux olympiques et paralympiques de Paris qui remportent la palme de l'événement le plus important de 2024, rien d'étonnant puisque les Jeux de Paris ont été les plus suivis de l'histoire, rassemblant 5 milliards de téléspectateurs à travers le monde et près de 59 millions de Français derrière leur télévision.