Les catholiques et la famille, du XIXe à nos jours

Concernant l’avortement et son autorisation par la loi Veil en 1975, voulue par Valéry Giscard d’Estaing pour que disait-il la France soit en adéquation avec la modernité, les catholiques se sont aussi divisés. L’IVG (Interruption volontaire de grossesse) a fait l’objet de tensions entre Rome et une partie de l’épiscopat français qui a été assez timorée lorsqu’il s’est agi de la condamner. Les années 1970 et 1980 ont été marquées par une explosion du nombre de divorces et donc par une fragilisation des couples. L’Église catholique a cherché des remèdes pour les consolider davantage en réformant la préparation au mariage. Mais sa mise en œuvre s’est révélée difficile.