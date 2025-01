Le Pape invite les chrétiens à “des choix porteurs de vie”

Le Pape a ainsi évoqué le Jubilé 2025 inauguré le 24 décembre dernier et marqué sous le signe de « l'espérance ». Ce matin, la cinquième et dernière “Porte Sainte” a été ouverte à la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs en présence de plus de 3.000 fidèles. C’est le cardinal James Harvey, archiprêtre de la basilique, qui a présidé cette célébration. À Rome, on peut d’ores et déjà voir les premiers fidèles passer ces “Portes Saintes”, symboles pour l’Église catholique de la rencontre avec Jésus. Sur la grande avenue de la Conciliation, qui mène à la basilique Saint-Pierre, un long couloir réservé permet aux pèlerins de rejoindre la “Porte Sainte” sans être pris dans le flux très important des touristes.