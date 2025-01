La fête de l’Épiphanie en cache d’autres !

Même si cela n’est pas visible dans la liturgie, puisque l’honneur est laissé au Seigneur lui-même, l’Épiphanie est aussi le jour où l’on peut fêter ceux qui portent les noms traditionnellement attribués au trois mages : Balthazar, Melchior et Gaspard. Des prénoms qui ont d’ailleurs été forgés avec des étymologies babylonienne, perse et sanscrite. Dans cet idiome, Gaspard veut ainsi dire « celui qui vient voir », et Melchior « roi de lumière ». Ils n’ont jamais été canonisés, mais leur recherche de Dieu à l’école de la raison et l’assentiment de la foi en même temps que l’offrande qu’ils font au Fils de Dieu demeurent de beaux enseignements. Depuis que ces trois prénoms leur ont été attribués, au VIe siècle, d’autres saints canonisés les ont d’ailleurs portés.