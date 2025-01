Deux fois veuf en six ans : “La paternité m’a sauvé”

Martin se retrouve donc à élever seul sa fille et n’envisage pas l’avenir. "Je n'avais que 41 ans, mais j'étais catégorique sur le fait que je ne voulais pas avoir d'autre relation. Ma douleur était si grande que je ne me sentais pas capable d'ouvrir mon cœur et d'aimer à nouveau une autre femme". Cependant grâce à l'organisation anglaise WAY (Widowed and Young) qui rassemble de jeunes veufs et veuves, il rencontre des personnes dans la même situation que lui et se laisse toucher par leurs témoignages, notamment ceux qui décident finalement de se remarier. "J'ai vu qu'ils ne laissaient pas leur souffrance dicter leur bonheur futur, et j'ai commencé à me demander si, un jour, je pourrais moi aussi m'ouvrir à quelqu'un d'autre". C’est ainsi qu’en 2015, il rencontre Kirsty sur un forum en ligne destiné aux veufs. Elle-même veuve, son mari est décédé en 2013. Kirsty a deux fils, Daniel et Luke, alors âgés de neuf et deux ans. "Aucun de nous ne s'est senti menacé par l'amour que nous portions à nos défunts conjoints, nous savions qu'il y avait de la place dans nos cœurs pour eux et pour nous". Les enfants s’entendent très bien, et en mars 2016, Martin et Kirsty décident de se marier puis ils partent en lune de miel en Californie, avec leurs trois enfants.